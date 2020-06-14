Helal jelatine akademik destek

Haber: N. Halid Altundal

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, üniversite-sanayi iş birliği çerçevesinde, ülkemizde büyükbaş ham deri üretiminin yüzde 40’ına yakınını üreten Gerede deri sanayicilerinin kuracakları sığır derisinden üretilen helal jelatinin üretimi ve ihracatı yapmak amacıyla başlattıkları projeye akademik destek verecek.

“ÜNİVERSİTE OLARAK YATIRIMCILARIMIZIN YANINDAYIZ”

Geredeli iş adamlarını makamında ağırlayan Rektör Mustafa Alişarlı, bölgeye katkı sağlayacak her sektörden yatırımcılara yardımcı olmak üzere akademik birikimi seferber etmeye hazır olduklarını vurgulayarak, “Gerede sanayisi kendisini ispatlamış durumda. Hamderi üretim kapasitesi tek başına büyük potansiyel taşıyor. Bu özelliği sayesinde istihdam olanakları ve ekonomik potansiyeliyle öncü olan Gerede’nin alternatif sektörlere yönelmesi de ayrıca takdir edilecek bir başarı olacak. Üniversite olarak bölgemizde yapılacak olan yatırımları tüm birikimimizle destekliyoruz. Bölgemize katkı sağlayacak bu projenin hayırlara vesile olmasını ve başarılı olmasını diliyorum” dedi.

PROJEDE 500 İSTİHDAM HEDEFLENİYOR

Projenin ilk etapta yaklaşık 200 kişiyi istihdam etmesi beklenirken, ek tesisleriyle birlikte 500 kişiye istihdam sağlanması öngörülüyor. Gerede Jelatin Sanayi Anonim Şirketi adıyla kurulan şirketin, Gerede Organize Sanayi Bölgesi’ne yapılacak fabrikasının inşaatına yakında başlanması planlanıyor. Dünya genelinde üretilen jelatinin büyük çoğunluğu dinimizce helal kabul edilmeyen hayvanların artıklarından sağlanıyor. Bilinçli tüketicilerin helal jelatin tercihleri dolayısıyla gıda piyasası helal jelatin taleplerini karşılamakta zorlanıyor. Bu yatırım sayesinde iç ve dış piyasada giderek artan helal jelatin taleplerinin karşılanması ile bölge ve yurt ekonomimize girdi sağlanması hedefleniyor.