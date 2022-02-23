Helal olsun bu kadına

Haber: Ceylan Beykoz

Bolu’nun en işlek Caddesi İzzet Baysal Caddesi üzerinde alışveriş yapan Merve Toğran öğle saatlerinde kuyumcu dükkanın önünde yüzük buldu. Bulduğu yüzüğü kuyumcuya götüren Toğran, yüzüğün oraya ait olup olmadığını sordu. Kuyumcu dükkanından yüzüğün sahibini bulamayan Merve Toğran durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekiplerine 14 ayar yüzüğü teslim eden Duyarlı vatandaş Merve Toğran nerede bulduğunu anlattı.

“DEĞERSİZ BİR ŞEY SANDIM ÖNCE”

Merve Toğran, “Caddede alışveriş yaptığım esnada yerde buldum. Değersiz bir şey sandım önce sonra kuyumcuya sordum. 14 ayarmış. Fiyatı ise 5 bin lira civarındaymış. Değeri çok olmasına rağmen kesinlikle sahiplenmek istemedim. Sahibini bulamadım son çare olarak polis ekiplerine haber verdim” dedi.