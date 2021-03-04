Helal olsun denilecek türden

Haber: Aysun Beykoz

Bolu’nun Merkez Susuz Kınık Köyü’nde büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan 1959 doğumlu Fatma Gören, hiçbir joker hakkını kullanmadan tüm soruları doğru yanıtlayarak bir ilke imza attı.

Çocukluğundan beri yetiştiricilik yapan Fatma Gören tüm soruları doğru yanıtlamasının yanı sıra “kırmızı turdaki” 6. soruda büyük ödül 10 ton yemi bulmayı da başardı.

Yarışmadaki soruları samimi tavrıyla yanıtlayan Fatma Teyze, hem izleyicilerin hem program ekibinin hayranlığını kazandı.

YARIŞMAYA OĞLU BAŞVURDU

Sorulara verdiği yanıtlarla herkesin beğenisini kazanan Fatma Teyze’nin adına yarışmaya oğlu başvuruda bulunmuş. Evde yarışmayı izledikleri sırada annesinin tüm soruları doğru yanıtladığını fark eden Halil İbrahim Gören (oğlu) annesi Fatma Gören adına yarışmaya başvuruda bulunduklarını, annelerinin tecrübe ve bilgilerinden hiç tereddüt etmeden soruları doğru yanıtlayacağından emin olduklarını belirtti.

Çiftçiliği hayatın kendisi olduğu söyleyen Fatma Teyze, yarışmadaki başarısıyla diğer yarışmacılara da motivasyon kaynağı oldu.

Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2021, 23:19