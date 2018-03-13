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13 Mart 2018 Salı
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    • Helal olsun sana Ömer Çavuşum

    Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye’nin Afrin bölgesine düzenlediği Zeytin Dalı Harekatında yaralanan Uzman Çavuş Ömer Güneş, memleketi Afyonkarahisar’daki baba evinde iyileşip silah arkadaşlarına tekrar katılacağı günü bekliyor.

    13 Mart 2018 Salı 09:17
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    Helal olsun sana Ömer Çavuşum
    HABER:Ceylan Beykoz

    Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde ikamet eden Afrin Gazisi Uzman Çavuş Ömer Güneş, Zeytin Dalı Operasyonuna ilişkin hislerini anlattı. 3 yıl önce Türk Silahlı Kuvvetleri’nde uzman erbaş olarak Bolu 2. Komanda Tugayı’nda göreve başlayan Gazi Ömer Güneş, Kuzey Irak, Reyhanlı ve son olarak da Afrin’e Zeytin Dalı Operasyonu’na katıldı. 2 hafta önce terör örgütü PYD/YPG ile sıcak temas sonrası yaşanan çatışma esnasında el bombasıyla kolundan ve başından yaralanan Afrin Gazisi Güneş’in silah arkadaşı da o esnada yanında şehit olmuş.

    Afrin’e vatan, millet ve bayrak için gittiklerini belirten Mehmetçiğin iman gücü ile savaştığını aktaran Afrin Gazisi Güneş, “Afrin’e Zeytin Dalı Operasyonu’nda yaralandık. Vatan ve millet için, bayrak için gittik. Allah oradaki arkadaşlarımızın yar ve yardımcısı olsun. Türk milletinin, Türk askerinin öncelikli amacı vatan millet İslam dünyası. İman gücü ile askerimiz dualarla canla başla mücadele ediyor. Öncelikle oradaki sivil halkları korumakla başlayarak gerisi kalan herkese cevabını veriyor. Gerek Türkiye sınırlarında gerekse ileride canla başla mücadele ediyorlar. Allah oradaki arkadaşlarımın yar ve yardımcısı olsun. Allah kazalarını mübarek eylesin inşallah. Milletimizin duası ile orada çalışıyorlar, savaşıyorlar bunun sonuna kadar mücadeleyi böyle gururla sevinçle vatan millet sevdasıyla yapacaklar ve orada amacına ulaşılacak inşallah” diye konuştu.

    Gazi güneş ayrıca iyileşip silah arkadaşlarına katılacağı günü sabırsızlıkla beklediğini belirterek, şehitlerin kanının yerde kalmayacağını ifade etti.

    Anahtar Kelimeler: Türk, Silahlı, Kuvvetlerinin, Suriye’nin, Afrin

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