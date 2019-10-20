Helal olsun size

TFF Birinci liginde mücadele eden Boluspor ile Giresunspor taraftarlarından örnek davranış. Maç öncesi bir araya gelen iki taraftar grubu, Mehmetçiğimize destek vererek, “Boluspor-Giresunspor ele ele hep beraber kandile” sloganı attılar.

Helal olsun size

Haber: Volkan YILMAZ

Ligin 16’ncı sırasında yer alan Giresunspor ile 17’nci sırasında yer alan Boluspor mücadelesi öncesi her iki takımın genç taraftarları İzzet Baysal Caddesinde bir araya gelerek, Suriye sınırında Barış Pınarı harekatı adı altında, PKK, YPG/PYD terör örgütleriyle yaptığı mücadeleden dolayı kahraman Türk ordusuna Mehmetçiğimize destek verdiler.

Asker selamı veren her iki takımın taraftarları, “Deplasmanların kralı TSK”, “Barış Pınarı Harekatında Yarenler yanınızda” pankartlarını açarak; “Mustafa Kemalin askerleriyiz”, “Ne mutlu Türküm diyene”, “Topal Osman’ın askerleriyiz”, “Kahrolsun PKK”, “Şehitler ölmez vatan bölünmez” sloganlarını attılar. Her iki takımın taraftarları birbirlerini kardeş ilan ettiler.

Esra Perçin

Esra Perçin

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