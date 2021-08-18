Helal olsun size

Haber: Okay Özcan

Bozkurt ilçesinde kayıpları arama çalışması sürerken, temizlik çalışması ile de selin izleri silinmeye çalışılıyor. Sel felaketinde hasar gören İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde Polis Arama Kurtarma (PAK) ekiplerince yapılan çalışmada binanın giriş katının tamamen çamur ve balçıkla dolduğu görüldü. Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 11 Ağustos'ta meydana gelen sel felaketinde şimdiye kadar 62 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp ihbarlarına ilişkin arama çalışmaları ise hem çöken Ölçer Apartmanı enkazında hem de ilçe merkezinde ve taşan Ezine Çayı güzergahında sürüyor. Yüzlerce arama kurtarma ekibi, harabeye dönen ilçe merkezinde cadde ve sokaklar ile iş yerlerinde temizlik çalışması yapıyor. Çamur ve balçıkla dolan cadde ve sokaklar ile iş yerleri ve binaların bodrum katları temizleniyor.

Bolu Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) gönüllüleri okulda temizlik çalışması yapıp, tüm masa ve sıraları yıkayarak yeni eğitim öğretim yılına hazırlamaya çalıştı. Bolu AFAD gönüllüsü Sinan Koçoğlu, "Bolu'dan buraya 25 kişilik bir ekiple geldik. Bozkurt Çok Programlı Anadolu Lisesinin katlarını temizledik, şu anda masa ve sandalyeleri temizliyoruz. Okulu yeni yıla hazır edeceğiz inşallah" dedi.

Güncelleme Tarihi: 18 Ağustos 2021, 10:48