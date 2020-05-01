Hele şükür! Yol açılıyor

Haber: Erdal Tanrıverdi

Mudurnu’da 6 Şubat gecesi başlayan sağanak, sabah saatlerinde etkisini artırdı. Sağanağın ardından Aynalıkaya mevkiisinde heyelan meydana gelmesi sonucu dağdan düşen kaya parçaları nedeniyle Mudurnu-Ankara karayolu ulaşıma kapandı. Alınan güvenlik önlemleri sonrası sürücüler alternatif yollara yönlendirilmeye başlandı. Ancak sürücülerin yönlendirildiği diğer yolların aşırı bozuk ve tehlikesi olması vatandaşları isyan ettirdi. Birçok vatandaş kapanan yolun bir an önce açılması için yetkililere sesini duyurmaya çalıştı.

AK PARTİLİ ŞENER BİLE İSYAN ETMİŞTİ

Adeta çile yolu haline gelen Mudurnu yoluyla ilgili vatandaşların tepkilerini sık sık gündeme getirmiştik. Aradan bir ay geçmesine rağmen çalışmaların bir türlü yapılamadığı yolda son olarak AK Partili İl Genel Meclisi Üyesi Mudurnulu Salih Şener de Mart ayı başında ilçedeki vatandaşlarla birlikte duruma isyan etmiş, Şener ve beraberindekiler yetkililere seslerini duyurmak için sert tepki göstererek alternatif yolu kapatmaya çalışmıştı.

ÇOK ŞÜKÜR HAREKETE GEÇTİLER

Yaklaşık 2 ay sonra Karayolları ekipleri Mudurnu halkının çilesi haline gelen Aynalıkaya mevkiindeki yol için harekete geçti. Ekipler tarafından temizlik çalışmalarının yapıldığı Mudurnu-Nallıhan yoluna asfalt atılmaya başlandı. Edinilen bilgiye göre yol çalışmasının hızlı bir şekilde tamamlanacağı ve Aynalıkaya mevkiinin kısa zaman sonra trafiğe tekrar açılacağı öğrenildi.