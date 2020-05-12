Helikopterli koronavirüs denetimi

Haber: Volkan Yılmaz

İl Jandarma Komutanlığınca, Jandarma Genel Komutanlığı Hava Grup Komutanlığından temin edilen Skorsky helikopter ile D-100 kara yolu kent merkezi giriş noktası ile Mengen ilçe yolu üzerinde jandarma ve emniyet trafik ekiplerince ortaklaşa denetim gerçekleştirildi. Trafik denetimi ve Kovid-19 ile mücadele tedbirlerine yönelik oluşturulan asayiş-trafik kontrol noktaları havadan denetlendi. Havadan trafik denetiminde, ağırlık, hız kontrolü, hatalı sollama gibi trafik kurallarını ihlal eden sürücüler tespit edildi.

Kural ihlali yaptığı tespit edilen 6 araç sürücüne 4 bin 284 lira idari para cezası verilirken, 4 araç trafikten men edildi.