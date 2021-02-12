Hem alkollü hem yasakta kazaya karıştı





Yatılı Kuran kursu önündeki kavşakta meydana gelen kazada çarpmanın etkisiyle hava yastıkları açılan otomobilin sürücüsü Şemsettin A. aşırı alkol nedeniyle konuşmakta dahi zorlandığı gözlendi. Şemsettin A. idaresindeki 14 BG 687 plakalı araçta bulunan diğer kişi çevreden gelen vatandaşların yardımı ile ve araçtan çıkarıldı. Gelen Ambulans ve sağlık ekiplerinin yardımını reddeden sürücü ekiplerin sağlık muayenesi yapmasını istemedi. Cumhuriyet Caddesi üzerinde Mudurnu’dan Bolu’ya geliş istikametinde meydana gelen kazada, aşırı sürat ve alkolün etkisiyle, kavşaktaki refüje çarpan sürücü Trafik Şube ekiplerine zorluk çıkartarak alkol muayenesi olmayı uzun süre ret etti. Trafik ekipleriyle uzun süre tartışan sürücü Şemsettin A. polis ekiplerinin uzun uğraşları ve sağduyulu davranışları nedeniyle sonunda alkol muayenesi olmaya ikna oldu. Sürücünün alkolmetreyle yapılan ölçümünde 2.30 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Ceza kesmek için sürücünün ehliyetini isteyen polis ekibi, sürücünün 65 yaş üstünde olduğunu tespit etti. İfade vermek için Asayiş ekipleri tarafından karakola götürülen Şemsettin A. ve arkadaşına 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri gerekçesiyle de cezai yaptırım uygulandı. Hem alkollü hem de kısıtlama saatinde mazeretsiz sokakta bulunan 65 yaş üstü Şemsettin A. Ve arkadaşı adeta ceza yağdı.

Alkollü araç kullanmaktan 3 bin 500 lira ve sokağa çıkma yasağından dolayı Şemsettin A. ve arkadaşına 3 bin 150 ‘şer lira ile toplamda 9 bin 800 lira para cezası kesilen şahıslar trafiği tehlikeye düşürdüğü için haklarında işlem yapıldı. Daha sonra olay yerine gelen çekici ile kazaya karışan araç otoparka çekildi.

Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2021, 00:42