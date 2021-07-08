Hem bilgi aldılar, hem hayvanları sevdiler



Haber: Aysun Beykoz

Hayvan barınağını ziyaret eden öğrenciler, sokak hayvanlarının yaşam ve tedavi alanlarını gezerek, çalışmalar hakkında bilgiler aldılar.

Sakarya İlkokulu’nda okuyan 25 öğrenci, bugün öğretmenlerinin nezaretinde Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Doğal Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti. Sokak hayvanlarının yaşam ve tedavi alanlarını görmek üzere Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne gelen öğrenciler, Veteriner İşleri Müdürü Figen Varlık ve diğer personeller eşliğinde Doğal Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi’ni dolaşarak, yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldılar, hem de hayvanları sevdiler.