Hem birlikte oldu hem de şikayetçi!

Haber: Kasım ŞAHİN

Ağır Ceza Mahkemesinde, “Nitelikli cinsel istismar” suçundan tutuksuz yargılanan ve ilk duruşmada savunma hakkını kullanmayan T.E., dün görülen duruşmada her şeyi anlattı ve D.K. ile zorla birlikte olmadığını belirterek; “D.K. ile 4-5 yıldır tanışırım. Sevgilisi olmasına rağmen sık sık benimle görüşün ve birlikte olduğumuzda sevişirdik. Bir ara görüşmemiz kesildi. Yaklaşık bir ay önce de evlendim. Evliliğim sırasında D.K. beni arayarak görüşmek istediğini söyledi. Bende onu eşimin olmadığı bir günde evimize çağırdım. Hatta evli olduğumu öğrenmemesi için evin arkadaşıma ait olduğunu söyledim. Bu sırada kendisine masaj yapmamı istedi. Bende onu rahatlatmak için masaj yapmaya başladım. Rahat masaj yapmam için sütyeninide açmasını istedi. Onu da yaptım. Bu ilişkiden daha önce de kendisiyle iki defa arkadaşlarımın evinde bir araya geldik. Burada da ön sevişmeler yaptık. Yine kendisiyle bir ormanlık alanda araba içeresinde kendi isteğiyle cinsel ilişki yaşadık. Ama, evli olduğumu öğrenince benden intikam almak için bana böyle bir iftirada bulunuyor. Kesinlikle kendi rızası dışında ve zorla ilişkiye girmedim. Madem ben zorla böyle bir şey yaptım, neden bu güne kadar polise gitmedi. Neden 3 defa evde buluştuk. Neden evdeyken avaz avaz bağırıp komşulardan ve polisten yardım istemedi. Hepsini intikam için yaptı. Suçsuzum” dedi.

İLK İFADESİNDE NELER SÖYLEDİ

Geçtiğimiz ay yapılan duruşmada, tutuksuz sanık T.K., savunma yapmazken, mağdur D.K. ise şunları söylemişti; “4-5 yıldır kendisini tanırım. Daha önce kendisiyle samimi bir ilişkimiz olmuştu. Fakat ayrılmıştık. Bugünden itibaren yaklaşık 5 ay kadar önce sanık bana tekrardan instagram isimli program üzerinden arkadaşlık isteği yolladı. Bende kabul ettim ve bu program üzerinden görüşmeye başladık. iddianamede yazılı olay gerçekleşmeden önce toplamda 3-4 kez yüz yüze görüştük. Bu görüşmelerimizdeöpüşmek şeklinde yakınlaştığımız da oldu. Fakat kesinlikle cinsel birliktelik yaşamadık. Olayın olduğu için sanık evimin önünde olduğunu söyleyerek bana mesaj atmıştı. Ardından eve çıkacağını söyleyince ben kendisiyle birlikte dışarı çıkmak zorunda kaldım. Evde iken bana yanaştığını fark edince dikkatinin dağılması amacıyla masaj yapmasını istemiştim. Sütyenimi açmamasını istememe rağmen kendisi açtı. Bir ara tuvalete giderek unutturmaya çalıştım. Tuvaletten çıktığında beni kucağına alarak yatak odasına götürdü. Ardından da cinsel eylemlerde bulunmaya çalıştı. Benim bu tip eylemlere kesinlikle rızam olmadı. Ancak, daha önceden de kendisin tanıdığım için bana zarar vereceğini düşüncesiyle sesimi çıkartamadım. Yataktayken, pantolonumu ve iç çamaşırlarımı indirdiğini fark edince dayanamayıp kendisine tekme attım. Hemen içerideki odadan eşyalarımı toplayıp, kilitli olan kapının kilidini açarak dışarıya çıktım. Kendisi de beni dışarıda da takip etti. Evli olduğunu öğrenince kendisine zarar vermemek adına şikayetçi olmadım. Daha önceden evli olduğunu bilmiyordum. Ama şimdi bu kişiden şikayetçiyim”

YALAN SÖYLÜYOR

Mahkeme heyetinin sorusu üzerine söz hakkı isteyen mağdur D.K., “T.Y.’nin anlattıklarının hepsi yalan. Evet kendisiyle birkaç kez öpüştük ama bundan öteye gitmedi. Kesinlikle de öpüşme haricinde cinsel ilişkimiz olmadı. Bana çamur atmaya çalışıyor. Kendi razımla olmadı ve her seferinde beni zorla öptü. Kendisine hislerim vardı. Evli olduğunu öğrenince kendisinden uzaklaştım. Yalan söylüyor ve şikayetçiyim” dedi.

Mahkeme heyeti, üniversite öğrenci D.K.’nin sevgilisi olan üniversite öğrencisinin tanık olarak dinlenmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.