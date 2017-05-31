Haber: Esra Öztürk

İşte o karar; “Boluspor Kulübü’nün 29.05.2017 tarihinde oynanan Boluspor-Göztepe A.Ş. TFF 1. Lig Play Off müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve “merdiven boşluklarının boş bırakılmaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine, Boluspor Kulübü futbolcusu ANDRE Clarındo Dos Santos’un aynı müsabakadaki “kural dışı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 43. maddesi uyarınca ve “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 30.05.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine” karar verilmiştir.