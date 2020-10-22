Hem çiftçilik hem siyaset yapıyorlar

Haber:Erdal Tanrıverdi



Doğdukları ilçe olan Kıbrıscık’ta sosyal sorumluluk projesi olarak başladıkları küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ikilinin işi asıl uğraş konusu haline geldi. CHP’li iki usta siyasetçinin 30 koyun ile başladıkları hayvan yetiştiriciliği serüveni bölgenin en önemli koyun üreticisi haline gelmesi ile sonuçlandı. Şimdi 550 başlık sürüye sahip olan Karadoğan ve Dağ en son dördüz doğuran bir koyun kuzularını görüntüleyerek gazetemiz okurlarıyla paylaştı.

DÖRDÜZ DOĞURDU

Koyun ırklarının nadiren dördüz ve beşiz doğurduğunu söyleyen Doğan Dağ, “nadiren de olsa bazen beşiz bazen dördüz doğum yapan koyunlarımız oluyor. Bu ay dördüz doğum yapan ve dört yavrusu da sağlıklı olan bir koyunumuz oldu. Böylesi güzel olaylarla karşılaşınca ne kadar güzel bir işe kalkışmışız diyorum. Sayın İl Genel Meclisi Üyemiz Alaattin Karadoğan ve girişimci arkadaşlarımızla birlikte iyi ki ilçemizde bu projeyi uygulamaya koymuşuz. Üretimden doğan gücümüzü halkımızın yanında harekete geçirmek çok doğru bir hareket oldu” dedi.

HEM SİYASET HEM ÜRETİM

Doğduğumuz büyüdüğümüz yer olan Kıbrıslığımıza hizmet için yola çıktık diyen AlaaddinKaradoğan, “memleketim diye söylemiyorum toprağından bereket fışkırıyor. 30 koyun ile başladığımız üretim mücadelemiz üç yılsonunda 500’ü aşkın koyun ve kuzudan oluşan bir sürü haline geldi. Geçen gün dördüz doğuran bir koyun ise gururumuzu ikiye katladı. Allah çalışana üretene veriyor. O yeni doğan kuzuları elimize aldığımız zaman içimiz huzur ve gururla doluyor. Üretim zincirinin en üst halkasında bulunmak ve tarımsal katmadeğer oluşturmak çok keyifli” ifadelerini kullandı.

Kıbrıscık sevdalısı olarak bilinen Karadoğan ve Dağ mütevazılığı ve hayvan sevgisiyle de dikkat çekiyor. ikilinin kuzu severken çekilen fotoğraf ve videolarıyaşadıkları haklı gururu ortaya koyuyor.