Hem çöp topladı hem de kaldırımları süpürdü

Haber: C. Kutay AYKAN

Bir yerden çöp alan bir daha yere çöp atmaz sloganıyla yola çıkan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanları ile Bolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bülent Velioğlu ve cemiyet üyeleri sarı yeleklerini giyerek Kent Meydanından başlayarak Borazanlar Mahallesinin Bin 600 metre mesafesinde çöp toplama etkinliği gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın çöp topladığını gören vatandaşlar evlerinin camlarından başkana el sallayarak, teşekkür ettiler. Esnaflara da çöp konusunda uyarılarda bulunan Başkan Özcan; “Herkes kendi işyerinin önünü temizlese bu sorunu yaşamayız. Bolu Belediyesinin 150 temizlik işçisiyle gece gündüz demeden şehrimizi temiz tutmak için yoğun çaba harcıyoruz. Vatandaşlarımızın da bu konuda duyarlı olmasını bekliyoruz. Yarın da tüm belediye çalışanlarıyla birlikte çöp toplama etkinliği gerçekleştireceğiz. Bu etkinliği genişleterek, STK’larla ve Milli Eğitimle de diyaloğa geçip, öğrencilerle birlikte bu güzel kampanyayı sürdüreceğiz” dedi. Toplanan çöp torbaları daha sonra Bolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünün çöp toplama kamyonuna koyularak, çöp toplanma alanına gönderildi.