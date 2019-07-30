Hem cüssesi hem de fiyatıyla ilgi odağı oldu

Haber: C. Kutay AYKAN

İlimizde kurbanlık görücüye çıktı. Çaydurt mevkiinde kurulan havan pazarında ilimizin ilçe ve köylerinde besiciler tarafından yetiştirilen büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıklarda padoklarda satışa sunulmaya başlandı. Gerede ilçesi Kürkçüler köyünde besicilik yapan Yakup Evgin, her geçen yıl küçükbaş ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliğin yavaş iflas ettiğini belirterek; “Hayvan yetiştiricileri büyük zorluklar içerisinde. Bir çok arkadaşımız iflas etti. Bunun nedeni ise hayvan yemlerinin çok yüksek oluşu. Şu anda kurbanlıklar dana ve düvenin kilosu 20 ila 22 TL arasında, ineklerin kilosunun fiyatı ise 18 ve 19 TL arasında. Bu fiyatlarla kurbanlık satmamız büyük zararlara neden oluyor. Yakında hayvancılık iyiden iyiye bitecek durumda” dedi.

Kurban satış yerinde küçükbaş kurbanlıklar ise Bin TL’den başlıyor bin 500 TL’ye kadar çıkıyor. Kurbanlık keçi fiyatları ise 600 ila Bin TL arasında bulunuyor.

700 KİLOLUK TOSUN PAŞA

İlimizin Gerede ilçesi Kürkçüler köyünde besiciler tarafından yetiştirilen 700 kilo ağırlığındaki Tosun Paşa isimli 3 yaşındaki boğa ise hem cüssesiyle hem de fiyatıyla ilgi odağı oldu. İsminin açıklanmasını istemeyen besici Tosun Paşa isimli boğasını 13 bin 500 TL’den satışa çıkarttı. Kurban pazarında alıcı ve satıcı arasında da sıkı pazarlıklar meydana geldi.

Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2019, 10:23