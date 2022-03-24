Hem dolandırdı hem de dolandırıldım dedi

Haber: S. Özge Yücel

İlimizde ikamet eden Orhan Demir isimli vatandaşı sosyal paylaşım sitesinde 10 bin lira dolandıran Murat Keskin, Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde son kez hakim karşısına çıktı. Keskin; “Esas dolandırılan benim. Gürcistan da kumar sitesi çalıştıran Erhan Doğanay, banka hesap numaram için benden yardım istedi ve ayda bin lira karışlığı bende banka hesap numaralarını ona verdim. Benim kesinlikle dolandırıcılık işiyle işim olmaz. Esas dolandırıcı Erhan’dır, benim aylık paramı da vermedi. Dolandırılan kişi benim. Beraatimi istiyorum” dedi.

Duruşmaya mağdur olarak katılan Orhan Demir’de, TIR çekicisini satın almak için 10 bin lirayı verdikten sonra bu şahıs beni oyalamaya başladı. O zaman dolandırıldığımı anladım. Kendisinden şikayetçiyim” diyerek cezalandırılmasını istedi.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi sanık Murat Keskin’in, dolandırıcılık suçunu işlediğine kanaat getirerek 3 yıl 4 ay hapis ve 16 bin 600 lira adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.