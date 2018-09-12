Haber: Kasım ŞAHİN

Bolu’da 2016 yılında kendini polis olarak tanıtıp, banka hesaplarında bulunan yüklü miktardaki paranın terör örgütlerine gönderileceğini söyleyerek dolandıran sanık Yıldırım Doğan Dinekli, SEGBİS sistemiyle katıldığı dava Bolu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlandı.

79 Bin TL’sini dolandırıcılara kaptıran M.G. mahkemedeki ifadesinde, sanığın kendisini emniyet mensubu olarak tanıttığını belirterek, “Ev telefonu çaldı. Emniyetten aradıklarını söyledi. Bankada yüklü miktarda param olduğunu, 3 kızımın olduğunu, aradıkları numarayı internetten teyit edebileceğimi, paranın terör örgütlerine gönderilecek olduğunu ve parayı Yıldırım Doğan Dinekli isimli şahsa göndermem gerektiğini söyledi. Ayrıca ev telefonundan sonra kızıma ait numaradan beni aramaları ve kızımı karakolda ifade verdiğini söylemeleri üzerine kendilerine inandım. Belirttikleri gibi hesabımda bulunan 79 Bin TL’yi banka hesabına yolladım. Tekrar bankaya gittiğimde banka görevlisinin dolandırıldığımı söyledi. Bende bunun üzerine polise giderek şikayetçi oldum” dedi.

Suçlamaları reddeden sanık Yıldırım Doğan Dinekli, nalbur dükkanından Orhan adlı şahısa inşaat malzemesini sattığını ve bunun karşılığında ablasının banka hesabına para göndereceğini söyledi. Doğan Dinekli, faturaların dosyada mevcut olduğunu ve kimseyi dolandırmadığını vurguladı.

Mahkeme heyeti, tanıkların dinlenmesi ve eksik evrakların tamamlanması için davayı ileri bir tarihe erteledi.