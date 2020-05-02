Hem içtiler hem kumar oynadılar

Haber: C.Kutay Aykan

10 Nisan’dan bu yana ilimiz merkezinde peş peşe yaşanan kumar operasyonları Bolu’da kumar alışkanlığının boyutlarının sanılanın çok üzerinde olduğunu ortaya koydu. İzzet baysal Caddesi, Büyük Cami Mahallesi, Borazanlar Mahallesi ve en son olarak Aktaş Mahallesinde yapılan kumar baskınlarında suçüstü yakalanan 31 kişiye idari para cezası uygulandı.

SON VAKA AKTAŞ’TA

Aktaş Mahallesinde bir evde kumar oynadığı sırada suçüstü yakalanan 4 kişi ile ev sahibi ve evde bulunan 1 kişiye toplam 2 bin 352 TL para cezası uygulandı. Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Aktaş Mahallesi Fakı Cemil Sokak'ta bulunan bir evde kumar oynandığı bilgisine ulaştı. Ekipler eve operasyon düzenledi. Operasyonda 4 kişi evde kumar oynadıkları sırada suçüstü yakalandı. Kumar masasında bulunan 400 TL para, çok sayıda iskambil kâğıdı ve oyun materyaline el konuldu. Ev sahibine 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan adli işlem yapıldı. Kumar oynayan 4 kişiye ise 'kumar' suçundan idari işlem yapıldı. Evde bulunan toplam 6 kişiye Kabahatler Kanunu'nda yer alan Emre Aykırı Davranış/Sosyal Mesafe Kuralına Uymama suçundan kişi başı 392 TL idari para cezası uygulandı.

Kumar baskını yapılan evde kumar masası üzerinde bulunan bira şişesi ve viski kadehi ise kumarbazların keyfîlerinden ödün vermediğini gösterdi. Hem içen hem de kumar oynayan şahıslar polisi karşılarında görünce pişkin pişkin sırıttı.