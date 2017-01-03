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    • Hem Komiser, hem Kaymakam hem de vali yardımcısı Birde yılın Kaymakamı

    Yaklaşık 2 yıldır Bolu Vali Yardımcısı olarak görev yapan 48 yaşındaki Mustafa Özsoy’un başarında başarıya koştuğu öğrenildi. Hem Kaymakam, hem de komiser ardında da vali yardımcısı olan Özsoy’un 2006 yılında yılın Kaymakamı olduğu ortaya çıktı.

    03 Ocak 2017 Salı 13:30
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    Hem Komiser, hem Kaymakam hem de vali yardımcısı Birde yılın Kaymakamı

    ÖZEL HABER: KASIM ŞAHİN

    Halen ilimizde Bolu Vali Yardımcısı olarak görev yapan Mustafa ÖZSOY, 27.04.1968 yılında Kayseri'nin Bünyan ilçesinde dünyaya geldi. İlk, orta ve lise tahsilini Bünyan ilçesinde tamamladıktan sonra, 1991 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu.

    1992 yılında da Polis Akademisi'nden mezun olan Mustafa ÖZSOY, 1992-1994 yılları arasında bir süre Emniyet Genel Müdürlüğü emrinde Komiser olarak görev yaptı. 1994 yılında İçişleri Bakanlığınca açılan Kaymakamlık sınavını kazanarak, Yozgat Valiliğinde Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği görevine başladı. Yurt dışı stajını İngiltere'de (Southampton ve Brighton) tamamladıktan sonra, sırasıyla; Yozgat-Saraykent, Karabük-Eflani ilçelerinde Kaymakam Vekili olarak görev yaptı.

    1997-1999 yılları arasında Burdur-Kemer, 1999-2000 yılları arasında Malatya-Kale, 2000-2002 yılları arasında Sivas-Altınyayla, 2002-2004 yılları arasında Erzurum-Aşkale, 2004-2007 yılları arasında Edirne-Havsa Kaymakamlıkları görevlerinde, 2007-2009 yılları arasında ise Kırşehir Vali Yardımcılığı görevinde, 2009-2014 yılları arasında İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliği görevinde bulundu. Valiler ve Kaymakamlar kararnamesi ile Bolu Valiliğine Vali Yardımcısı olarak atandı. Özsoy şu an OHAL’den sorumlu Vali Yardımcısı olarak görevini sürdürüyor.

    Malatya-Kale Kaymakamlığı görevinde iken 'Yılın İdarecisi' ne teklif edilen Mustafa ÖZSOY, 2006 yılında da Siyaset Dergisi tarafından Yılın Kaymakamı seçildi. Evli iki çocuk babası olan Mustafa ÖZSOY, İngilizce bilmektedir.

    Anahtar Kelimeler: Yaklaşık, 2, Yıldır, Bolu, Vali

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