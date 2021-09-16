Hem krediden oldu hem de dolandırıldı





Haber: Okay Özcan

Dolandırıcılık mağdurları her geçen gün biraz daha artıyor. 40 bin lira kredi çekmek isteyen Selami K. Facebook adlı sosyal medya programında gördüğü “Global Ajans” adlı bağlantıya tıklayarak kredi çekmek istedi. Sonrasında bağlantıda bulunan irtibat numarası arayarak Samet Mehmet Y. İle görüştü. Mehmet Y., Selami K.’dan 40 bin lira kredi çekmesi için önce 2210 lira yatırmasını istedi. Selami K. 2210 lirayı Mehmet Y.’nin hesabına yatırdı. Mehmet Y. Sonrasında ise Selami K’dan 800 lira daha istedi ve toplamda 3 bin 10 lira hesaba yatırarak beklemeye başladı.

Aradan bir geçmesine rağmen 40 bin liralık krediyi almayan Selami K. Dolandırıldığını anlayınca, olayı mahkemeye taşıdı. Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada başından geçenleri anlatan Selami K., “Sosyal paylaşım sitesinden dolandırıldım. Sanıktan davacı ve şikayetçiyim. Cezalandırılmasını talep ediyorum. Kim bilir benim gibi kaç kişiyi dolandırdı. Başkalarını da dolandırmaması için cezalandırılmasını istiyorum” dedi.

Duruşmaya, SEGBİS sistemiyle katılan tutuklu sanık Mehmet Y.’de savunmasında; “Bana bir süre verirseniz, mağdurun parası geri ödemek istiyorum” açıklamasının ardından mahkeme heyeti, dolandırılan paranın 02 Kasım 2021 tarihine kadar ödenmesini, belirterek bu tarihte karar verileceğini bildirdi.