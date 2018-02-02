Haber: Aysun Beykoz

Mudurnu Halk Eğitim Merkezinde açılan su tesisatçılığı kursuna, 24 kişi katıldı. Merkez Müdürü Cemali Özlü, yaptığı açıklamada, kursiyerlere teorik eğitimin yanı sıra uygulamalı eğitim verildiğini belirtti. Uygulamalı eğitimde kursiyerlerin Halk Eğitimi Merkezi binasının tesisatının yenilenmesinde görev yaptığını dile getiren Özlü, "Kursiyerlerimize uygulamalı eğitimde eskimiş olan su tesisatımızı yeniletiyoruz. Bu sayede kursiyerlerimiz teorik olarak öğrendikleri bilgileri uygulama imkanı kazanıyorlar" dedi.