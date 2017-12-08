HABER:Ceylan Beykoz

Tabaklar Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde bulunan Merkez İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim, Elektrik, Elektronik, Makine, Metal, Motor ve Mobilya Bölümünde 754 eğitim görüyor. Öğrenciler okulda aldıkları eğitimin yanı sıra okul bünyesinde bulunan atölyelerde uygulamalı olarak aldıkları eğitimi pratiğe döküyor. Motor Bölümünde okuyan öğrenciler ise okulun bahçesinde bulunan tamir atölyesinde öğretmenleri gözetiminde arızalanarak tamir için atölyeye gelen araçların tamir ve bakımlarını yapıyor. Öğrenciler yaptıkları tamir ve bakım sayesinde aile bütçelerine katkıda bulunarak okul haçlıklarını kazanıyorlar.

Motor Bölümü Bölüm Şefi Hüseyin Saraç, yaptığı açıklamada, 1988 yılından beri çalıştıklarını belirterek, "Öğrencilerimiz üniversite sınavlarını kazanırsa üniversiteye gidecek. Kazanamazlarsa sanayiye gidecekler. Sanayinin ilk aşamasını gençlerimizle burada çalışmaya başlıyoruz. Özellikle üçüncü sınıftan itibaren burada çalışıyoruz." şeklinde konuştu. Geleceğin ustalarının okuldan yetiştiğine dikkat çeken Saraç, "Bunun gayreti içerisindeyiz. Her ay sonunda öğrencilerimize ücretlerini veriyoruz. Zaten kendileri kazanıyor. Hem çalışıp hem kazanmak onlar içinde hoş bir durum." ifadelerini kullandı.

Motor Bölümü 12. sınıf öğrencisi Yasin Basri Arslan ise arızalanan bir otomobilin şanzumanını indirdiklerini ve baskı balatasını değiştirdiklerini ifade ederek, "Burada çalışmak çok eğlenceli. Mesleğimi de seviyorum. Geleceğin ustası olma yolunda ilerliyorum. Okuldan sonra işimi sanayide yapacağım." diye konuştu.

Tamirhanede otomobil gibi araçların tamirinin yapıldığını anlatan Arslan, "Sınıfta zaten 10 kişiyiz. Hepimiz burada araç tamiri konusunda uygulamalı eğitim alıyoruz. Burada hem eğitim görüyoruz hem de para kazanıyoruz. Aylık 90 lira gibi bir para alıyorum." dedi.