Hem para hem hapis cezası aldı

Haber: Aysun Beykoz

Geçtiğimiz aylarda Ünal İ. isimli vatandaş mobil bir uygulama üzerinden ederi 5 bin TL olan dizüstü bilgisayarın bin TL’ye satıldığını gördü. Satın almak için ilanı veren Özkan Tosu’na ulaşan Ünal İ. bin TL’yi Tosun’a yolladı. Parayı göndermesinin ardından kendisine bilgisayar yollanmayan Ünal İ. savcılığa giderek şikayetçi oldu. Şikayetin ardından Özkan Tosun hakkında “Bilişim Sistemleri, Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık” suçundan dava açıldı.

ŞİKAYETİNİ GERİ ÇEKTİ

Davanın Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmasına davacı Ünal İ. katılırken tutuksuz yargılanan Özkan Tosun ise SEGBİS aracılığıyla katıldı. Davacı Ünal İ. uğradığı zararın sanık Özkan Tosun tarafından karşılandığını ve şikayetini geri çektiğini söyledi. Mahkemenin mütalaa istediği savcılık makamı ise sanık Tosun’un zararı karşılamış olsa dahi suçu işlediğini belirterek cezalandırılmasını talep etti.

“SUÇLAMALARI KABUL ETMİYORUM”

Savcılık makamının talebinin ardından mahkeme heyeti Tosun’a savunması için söz hakkı verdi. Tosun savunmasında hafta sonu olduğu için bilgisayarı yollayamadığını ve bu yüzden kendisinin suçlu olmadığını ifade ederek, “Daha sonra da zaten cezaevine girdim. Ben zaten müştekinin zararını karşıladım. Benim böyle bir niyetim yoktu. Hafta sonuna denk geldi. Ben ne yapabilirim, ben nasıl suçlu olabilirim? Hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum, beraatimi talep ediyorum” diye konuştu.

HEM HAPİS HEM PARA CEZASI

Mahkeme heyeti sanık Tosun’un son savunmasının ardından kararını açıkladı. Özkan Tosun’un suçu işlediğine kanaat getiren mahkeme heyeti sanığın, 1yıl 8 ay hapis ve 500 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.