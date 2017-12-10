Özel Haber: Kasım ŞAHİN

İlimizde hem inşaat sektöründe hem de mermer işiyle uğraşan Murat Demir, 6 gün önce 1993 model kamyonetini satışa çıkarttı. Satış ilanını gören bir vatandaş Demir’in işyerine gelerek 2 bin TL karşılığında 2 bin TL karşılığında anlaştı ve aracı hem deneme isteyen hem de motorcuya göstermek için aracı isteyen uyanık oto hırsızı, parayı da vermeden kayıplara karıştı.

Dolandırıldığını fark eden ve hemen Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosuna giden işadamı Murat Demir; “14 AG 966 plakalı kamyonetimi satışa çıkarttım ve bir alıcı geldi kendisiyle 2 Bin TL karşılığında anlaştık. Şahıs kamyonetin anahtarı istedi ve bir tur atıp geleyim hem de motor ustasına gösteririm dedi. Gidiş o gidiş. 6 gündür kamyonetimizi bulamıyorum. Ben böyle bir hırsız görmedim. Bin anlık dalgınlığımın kurbanı oldum. Şayet çalınan kamyonetimi bulan veya gören olursa hemen 155 Polis İmdat Hattına bildirmesini istiyorum. Hırsız yüzünden hem haradan hem de kamyonetten oldum” diyerek, kamyonetini çalan hırsıza lanet yağdırdı.