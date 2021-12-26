Hem paradan hem de telefondan oldu



Haber: C. Kutay Aykan

Geçtiğimiz yıl bir sosyal paylaşım sitesinde gördüğü cep telefonuna almak için iletişime geçen O.F., telefon bedeli olarak 3 bin 500 lirayı banka havalesiyle dolandırıcıya gönderdi. Makbuza birde, “Telefon karışlığı ödeme” ibaresini koydurdu . Aylar geçmesine rağmen ne cep telefonu geldi ne de para geri iade edildi. Dolandırıldığını anlayan mağdur, soluğu mahkemede aldı.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde tutuksuz yargılanan İ.H.M., üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyerek; “Ben cep telefonu satılık ilanı kesinlikle vermedim. Hesabıma para yatmış, kimden geldiğini bile sorgulamadan sadece parayı çektim. Birisi benim adıma hesap açtırmış olacak, bu yüzden dolayı hakkımda birkaç tane daha dava bulunuyor. Zararını gidermek isterim. Şu anda param yok. Olunca gönderirim” diye ifade veremi üzerine mağdur O.F. sanıktan şikayetçi olduğunu ve cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, zararın giderilmesi için sanığa süre verilmesini ve ödeme makbuzunu da mahkemeye tebliğ etmesini isteyerek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.