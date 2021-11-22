Hem saatlerden hem de parasından oldu

Haber: C. Kutay Aykan

Dolandırıcılık olayı 10 ay önce meydana geldi. Serdar Altuntaş, bir internet sitesinden gördüğü 4 adet saati beğendikten sonra ilanı veren şahısla irtibata geçti ve 2 bin 800 lira karşılığı anlaşmaya vararak bin 400 lira ön ödeme gerçekleştirdi. Ne var ki günler geçmesine rağmen bir türlü saatlerine kavuşamayan Altuntaş, dolandırıldığını anlayınca soluğu mahkemede aldı.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen dolandırıcılık davasına müşteki sıfatıyla katılan Altuntaş, şunları söyledi; “Yaklaşık 10 ay önce bir internet sitesinden Servet Karagöz isimli şahısla 4 saati almak için 2 bin 800 lira karşılığı anlaşma yaptık. Görüştüğüm şahıs benden saatlerin parasının yarısını ön ödeme olarak istedi. Bende kendisine güvenerek bin 400 lira havale yaptım. Ayrıca, benim kimlik fotokopimi de istedi onu da gönderdim. Günler geçmesine rağmen saatlerim gelmedi, param da gitti. Dolandırıcıdan davacı ve şikayetçiyim. Hem param, hem de saatlerim gitti” dedi.

Hakkında dolandırıcılık yapmak suçundan çok sayıda dosyası bulunan ve başka bir suçtan dolayı tutuklu olan Servet Karagöz, üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyerek; “Ben Serdar Altuntaş isimli şahsı tanımam ve görüşmemde olmamıştır.Abidin isimli arkadaşım, benim banka hesap kartımı kullanıyordu. Bu işi yapsa yapsa o yapmıştır. Onun yüzünden hep bana dava açılıyor. Böiyle bir suç işlemedim” diyerek kandisini savundu. Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşma eksik evrekların tamamlanması için ileri bir tarihe ertelendi.