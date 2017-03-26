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    Gerede Belediyesi, atık yağların geri dönüşüme kazandırılması çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

    26 Mart 2017 Pazar 12:18
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    Haber: BMA

    Gerede Belediyesi bünyesinde bir firmayla yapılan sözleşme ile atık yağların geri dönüşüme kazandırılması çalışmaları devam ediyor. Bu çalışmalar kapsamında atık yağı bulunan iş yerleri, belirli zamanlarda sözleşme yapılan firmaya biriktirdikleri atık yağları vermeye başladı. Evlerdeki atık yağları da vatandaşlar biriktirerek Gerede Belediyesi’ne teslim ediyor. Bu çalışmalar kapsamında ilçede 2013 yılında 2000 litre, 2014 yılında 3110 litre, 2015 yılında 4210 litre, 2016 yılında 4355 litre atık yağ toplandığı belediye tarafından belirtiliyor.

    Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Özellikle ev hanımlarından ricamız kullanıldığı takdirde insan bünyesine ve çevreye çok zararlı olan atık yağları dökmeyip Belediyemize ulaştırmalarıdır. Bizimde, atık yağları Belediyemize ulaştıran vatandaşlarımıza atık yağ karşılığında sıvı deterjan hediyemiz olacaktır. Unutulmamalıdır ki lavaboya dökülen yağlar atık sularla kanalizasyonlarımıza, çöpe dökülen yağlar ise toprağa ve yeraltı sularımıza karışmaktadır. Bilinmesi gereken önemli bir noktada 1 lt atık yağ 1 milyon litre içme suyunu kirletebilmektedir. Çocuklarımızdan emanet aldığımız çevremize bu ölçüde zarar veren atık yağlara daha fazla önem göstermek durumundayız. Sözleşme imzaladığımız tarihten bu güne kadar atık yağları çevreye dökmeyip biriktiren ve geri dönüşüme kazandırarak hem çevreye hem de ülke ekonomimize katkı sağlayan esnaf ve vatandaşlarımıza teşekkür ederim” dedi.

    Anahtar Kelimeler: Gerede, Belediyesi, Atık, Yağların, Geri

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