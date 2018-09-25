Haber: BMA

Mengen Belediyesi’nin başlattığı ve halkın büyük memnuniyetini kazanan “Evde Temizlik ve Destek Hizmetleri” yardıma muhtaç vatandaşlar için çalışmalarına devam ediyor. Düzenli olarak hizmet verilen evlerde destek hizmetleri birimi, yalnızca temizlik ve bakım değil yaşlı vatandaşların dertlerini ve sıkıntılarını da dinliyor. Birimin faaliyet göstermesinden mutlu olan Mengenliler, Mengen Belediye Başkanı Turhan Bulut’a hem ilçe için yaptığı çalışmalar hem de özellikle yaşlı vatandaşlara büyük kolaylık sağlayan evde temizlik hizmetleri için teşekkür ettiler.