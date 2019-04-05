Hem tutuklu hem de tutuksuz yargılanıyor

Haber: Kasım ŞAHİN

İstanbul ilinden 750 TL para karşılığı 120 adet uyuşturucu hapı satın alıp Bolu ilinde satmak isterken Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan yol uygulamasında, kullandığı kamyon içerisinde yakalanan Ahmet A., Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde tutuklu olarak yargılanmasına başlanıldı. Ahmet A.’nın aynı suçtan yine Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde tutuksuz olarak yargılandığı da ortaya çıktı.

Bolulu gençleri zehirlemek ve kolay yoldan para kazanmak için uyuşturucu ticareti yapmaktan dolayı hakkında iki ayrı dava açılan Ahmet A.’nın, uyuşturucu haplarını saman ve şeker kod adıyla sattığı, kullandığı cep telefonunun tape kayıtlarından ortaya çıktı.

120 adet uyuşturucu satmaya çalışmadığını hepsini içmek için aldığını savunan Ahmet A., “Ben hem uyuşturucu hap hem de esrar içicisiyim. 750 TL verip uyuşturucu hap aldığım doğrudur ama bunları içmek için aldım. Kesinlikle satmıyorum. Ama, bu suçtan dolayı karşısına çıkmaktan da utanç duyuyorum. 5 çocuğum var ve mağdurum tahliyemi talep ediyorum” dedi.

Mahkeme heyeti, uyuşturucu madde satmak suçundan her iki davadan 32 yıl hapis cezası istemiyle yargılanan Ahmet A.’nın tahliye talebini redderek, tutukluluk halinin devamına ve duruşmanın, tanıkların dinlenmesi için ileri bir tarihe ertelenmesine karar verdi.