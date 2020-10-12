Hem yıkayacak hem dezenfekte edecek

Haber: BMA

Yaptığı çalışmalar ve girişimler ile belediye araç filosuna sayısız araç ve iş makinesi kazandıran Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından aldığı hibe çöp konteyneri yıkama ve dezenfekte ekipmanını mevcutta bulunan araca üst yapı olarak kurdurarak vatandaşın hizmetine sundu.

“HEM YIKAYIP TEMİZLEYECEK HEM DE DEZENFEKTE EDECEK”

Belediye hizmet filosuna kazandırılan araçla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Mustafa Allar, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığından hibe aldığımız çöp konteyneri yıkama ve dezenfekte ekipmanını mevcutta bulunan aracımıza üst yapı olarak kurdurduk. Temizlik İşleri Müdürlüğümüz bünyesine kazandırdığımız aracımız, ilçemizde bulunan çöp konteynerlerini hem yıkayıp temizleyecek hem de dezenfekte edecek. Bunun yanı sıra zeminde oluşan kötü görüntülerde, aracımızda bulunan aparat sayesinde kolayca temizlenecek. Aracımızın belediyemiz bünyesine kazandırılmasında emeği geçen; AK Parti Bolu Milletvekillerimiz Fehmi Küpçü ve Arzu Aydın'a, AK Parti İlçe Başkanımız İsmail Çetin'e ve Belediye Meclis Üyelerimize şahsım ve ilçem adına teşekkür ediyorum. İlçemiz için gece-gündüz demeden görev başında olan Temizlik İşleri Müdürlüğümüze ve tüm personelimize ise ayrıca teşekkür ediyorum. İlçemize ve değerli hemşehrilerimize hayırlı olsun” dedi.

ÇOK FONKSİYONLU ARAÇ

Belediye filosuna kazandırılan araçta 4 ton temiz su haznesi, 4 ton pis su haznesi, 800 litre çamur haznesi ve 150 litre dezenfekte ünitesi kapasitesi bulunuyor. Araç, ilçede bulunan 800, 660, 400, 240 ve 220 litrelik çöp konteynerlerini yıkayacak, dezenfekte edecek, ekstra basınçlı su tabancası ile yıkama yapacak ve asfaltta ve kaldırımda oluşan kir ve kötü görüntüleri özel aparatla temizleyecek. Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesine kazandırılan araç ile ekipler tarafından ilçede bulunan çöp konteynerlerinin yıkaması yapılacak ve ekipler tarafından belirlenen periyodik aralıklarla yıkama işlemi ilçede devam edecek.