Hemen 155’i arayın

Haber: C. Kutay AYKAN

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı’nın talimatı üzerine Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, resmi internet sitesinde Bolulu vatandaşları terör örgütü üzerinden telefon dolandırıcılığı yapan kişi ve kişilere kanmamalarını istedi.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü resmi internet sitesinden şu açıklama yapıldı; “Sizleri telefonla arayarak, kendilerini polis, asker veya savcı olarak tanıtıp, ‘Adınız veya banka hesabınızı isteyen şahıslara inanmayın. Böyle bir durumda hemen 155 Polis İmdat hattını arayın” diyerek Bolulu vatandaşları uyardı.