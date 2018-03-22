Haber: Semih Baykal

İlimiz Borazanlar Mahallesinde iddiaya göre Irak Uyruklu Y.K., başka bir Irak Uyruklu vatandaşın evine girerek bir miktar para çaldı. Olay yerine gelen Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri evde inceleme yaptı. Yapılan incelemeler sonucunda şahsı yakalamak için ekipler çalışma başlattı. Çalışmalar neticesinde Y.K. kıskıvrak yakalanarak gözaltına alınarak Emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından şahıs ifadesi alınmak üzere Adliye’ye sevk edildi.