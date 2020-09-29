“Hemşerilerimizin yanındayız”

Haber: N. Halid Altundal

Dörtdivan İlçesine bağlı Ortaköy ile Çetikören köyleri mevkii Köroğlu Dağları’nda dün çıkan yangınla ilgili açıklamada bulunan Tarım ve Orman Bakan yardımcısı Fatih Metin; ‘Yangına müdahale eden ve büyük bir özveriyle çalışan tüm ekiplerimizi kutluyorum. Rabbim böyle bir felaketi bir daha göstermesin” dedi.

“BÜYÜK BİR ÖZVERİYLE ÇALIŞMIŞLARDIR”

Yangının ilk anından itibaren tüm inkanların seferber edildiğini dile getiren Metin; “Yangının köy yerleşim alanlarına yakın bir bölgede olması ve rüzgarın da etkisiyle büyümesi üzerine doğabilecek tehlikeleri, önlemek adına ilk andan itibaren tüm imkanlar seferber edilmiştir. Helikopterlerimiz havadan müdahale ederken, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerimizde yerden müdahalelerini yapmıştır. 47 arazöz, 250 personel, 6 itfaiye aracı ve 1 helikopter yangını yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürmeyi başarmıştır. Çevre İllerimizden de ekipler bölgeye intikal ettirilerek, söndürme çalışmalarına katılmaları sağlanmıştır. 40 hektarlık bir alanda çıkan yangın özverili çalışmalar sonrası tamamen söndürülmüştür. Tüm ekibimizi kutluyorum. Rabbim böyle afetleri bir daha göstermesin. Hemşehrilerimizin şunu bilsin ki, devlet olarak her zaman tüm imkanlarımızla birlikte onların yanındayız” cümlelerine yer verdi.

Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2020, 09:51