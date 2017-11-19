Haber: Esra ÖZTÜRK

(HSK) Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun kararnamesi ile 287 adli ve idari hakim ve savcının görev yerini değiştirilmişti. Görev yeri değiştirilen savcılar arasında Ankara Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan Bolu Dörtdivanlı Ramazan Dinç de bulunuyor.

FETÖ davalarında Akıncı Üssüne ilişkin darbe girişimi soruşturmasını da yürütmüş olan Ankara Cumhuriyet Savcısı Bolu ili Dörtdivan ilçesi Göbüler Köyü Nüfusuna kayıtlı Ramazan Dinç, Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili oldu. HSK Kararnamesi ile Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevine atanarak, görevine başlamış olan hemşerimiz Ramazan Dinç, Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlardan sorumlu olacak.

Ramazan Dinç kimdir?

1973 doğumlu olup, Bolu ili Dörtdivan ilçesi Göbüler Köyü Nüfusuna kayıtlı. İlkokulu Dörtdivan Göbüler Köyünde; Ortaokul, Lise ve Üniversiteyi ise Ankara da okudu.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakultesinden 1997 yılında mezun oldu. İlk göreve Ordu, Erzurum Cumhuriyet Savcısı olarak başladı. 2015 yılından itibaren Ankara Cumhuriyet Savcısı olarak, Ankara da görev ifa etti. 12/10/2017 tarihli HSK Kararnamesi ile Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevine atanarak, halen bu görevi sürdürmektedir.

Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ramazan Dinç, evli olup, İki çocuk babasıdır.