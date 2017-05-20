Haber;Aysun Beykoz

Üç yırdır HSYK üyesi olan ve son bir buçuk yıldır ise kurulun başkan vekilliği görevini yürüten Yılmaz’ın görev süresi 1 Haziran 2017 tarihinde doluyordu. Akşam saatlerinde Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, Hakimler ve Savcılar Kuruluna 4 yeni üye atadığı açıklandı. Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Sayın Cumhurbaşkanımız, Hakimler ve Savcılar Kurulu üyeliklerine; Adli yargı hakim ve savcıları arasından Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hüseyin Şahin’i, Adli yargı hakim ve savcıları arasından İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Akif Ekinci’yi, Adli yargı hakim ve savcıları arasından Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Üyeliği sona eren Mehmet Yılmaz ile İdari yargı hakim ve savcıları arasından Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Üyeliği sona eren Halil Koç’u, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 159 uncu maddesi ve geçici 21 inci maddesinin (C) fıkrası gereğince seçmişlerdir” denildi.

Bu atamayla Mehmet Yılmaz 4 yıl daha HSYK üyesi olarak görev yapacak. Yeni üyeler 15 Haziran’a kadar toplanarak tekrar başkan vekilini seçecek. Yılmaz’ın yeni dönemde de HSYK’ya başkan vekili olmasına kesin gözüyle bakılıyor.