Hemşire adayları 300 adet fidan dikti

Haber: Okay Özcan

Bolu Orman Bölge Müdürlüğünden Orman İdaresi ve Planlama Şube Müdürü Mevlüt Arslan ve Yeşildağ Orman İşletme Şefi Süleyman Tonyalı’nın eşlik ettiği etkinliğe Sağlık Bilimleri Fakültesi Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Makbule Tokur Kesgin, Öğr. Gör. Seher Zengin ve Araş. Gör. Dr. Songül Çağlar ile dördüncü sınıf hemşirelik bölümü öğrencileri katıldı.

Danışman hocaların gözetiminde, dördüncü sınıf hemşirelik öğrencileri Güven Ali Sakuroğlu, Duygu Uysal, Sena Kaynaş, Nuray Demirsaplı, Rabia Üzüm ve İlknur Özkale’nin planlamış olduğu etkinlikte 100 öğrenci sahaya 250 adet biberiye, 10 adet çam ve 30 adet Akçaağaç fidanı olmak üzere yaklaşık 300 adet fidan dikti.

Üniversitelerin görevinin yalnızca meslek kazandırmak olmadığını belirten Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Makbule Tokur Kesgin orman alanlarını çoğaltmasına katkıda bulunmak, ağaç ve yeşil sevgisiyle çevre sorunlarına dikkat çekmek amacıyla düzenlenen etkinliğe katılan öğrencilerine teşekkür etti.

Gölköy Ağaçlandırma Projesi kapsamında yer alan fidan dikim sahasına bugüne kadar 8 bin adet lavanta fidanının dikildiğini ifade eden yetkililer toprak hazırlığı yapılan proje alanına 5 bin adet biberiye, 7 bin adet adaçayı, 2 bin adet alev ağacı, bin adet kırmızı yapraklı akçaağaç, 500 adet süs eriği, 500 adet süs elması ve 600 adet ağaç hatmi dikiminin gerçekleşeceğini belirtti.

Gölköy barajının çevresinin yeşillenmesi, yöre halkının gelirine katkıda bulunması amacıyla düzenlenen ve büyük bir neşe içerisinde geçen fidan dikim etkinliği, öğrencilerin hatıra fotoğrafı çektirmelerinin ardından sona erdi.