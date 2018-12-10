Haber: Kasım Şahin

Geçtiğimiz yıllarda uygulamalı dersler kapsamında staj yapan Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik bölümü öğrencileri, bu yıl değiştirilen kanun nedeniyle staj imkanı sağlanamaması nedeniyle tepkililer. Konuyla ilgili olarak onlarca öğrenci Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne(CİMER) başvuruda bulunurken Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi(BAİBÜ) Rektörlüğü’nden gelen cevap ne yazık ki öğrencileri tatmin etmedi. Staj imkanı sağlanmamasıyla ilgili şikayetlerini CİMER’e gönderen öğrencilerin umutları BAİBÜ Rektörlüğü’nden verilen cevapla adeta boşa çıktı.

İZİN İÇİN YAZI GÖNDERİLDİ

BAİBÜ Rektörlüğü tarafından yazılan cevap metninde, güz dönemi Hemşirelik Bölümü müfredatında yer alan uygulamalı dersler kapsamında mesleki beceri uygulamalarına çıkılabilmesi için öğrenci rotasyon planlarının yapıldığı; sağlık raporları, serolojik testleri ve iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri tamamlatıldığı ve uygulamaya çıkılacak kurumlara izin için yazının gönderildiği belirtildi.

SGK “SİGORTA YAPMAYIN” DEDİ

BAİBÜ Rektörlüğü tarafından ilgili kurumlara İzin yazılarının gönderilmesine rağmen 1 Temmuz 2017 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan kanun değişikliği sonrası Hemşirelik bölümü öğrencilerinin Sigortalı Sayılmayanlar kısmında yer alması staj imkanından mahrum kalmalarına neden oldu. BAİBÜ Rektörlüğü’nün bu kapsamda öğrencilere sigorta yapılıp yapılamayacağı konusunda görüş sorduğu Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Müdürlüğü ise staj imkanı bekleyen onlarca Hemşire adayı öğrenciye son darbeyi vurdu. SGK Genel Müdürlüğü’nün öğrencilere sigorta yapılmaması gerektiğini belirtmesi nedeniyle öğrencilerin staja çıkamayacakları, ancak Bolu İl Sağlık Müdürlüğünden gelen yazıya göre ise sosyal güvenlik kurumu girişleri yapıldığı takdirde uygulamaya çıkabilecekleri ifade edildi.

Rektörlük, SGK ve Sağlık Müdürlüğü üçgeninde staj hakkı için uğraşan Hemşirelik bölümü öğrencileri ise, yüksekokul bünyesinde bulunan laboratuvarlarda yapılan vaka tartışmaları ile uygulama eğitimlerinin yetersiz olduğunu, mesleki olarak staj yapmalarının daha öğretici olacağını savunuyorlar. Öğrenciler ayrıca konunun bir an önce çözüme kavuşturulması için girişimlerine devam edeceklerini, en azından bahar döneminde staj yapmak istediklerini belirttiler. Öte yandan CİMER üzerinden şikayet dilekçelerini cevaplandıran BAİBÜ Rektörlüğü, Hemşirelik öğrencilerinin hastanelere ve çeşitli kurumlara uygulamaya çıkabilmesi için gerekli çalışmaların devam ettiğini bildirdi.