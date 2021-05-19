Hendek Belediyesi'nce 4 adet araç satılacak

İHALE İLANI

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre Belediyemize ait aşağıdaki listede özellikleri belirtilen 4 adet araç, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 45.maddesine göre ve aşağıda belirtilen ilke ve koşullara göre Hendek Belediyesi Meclis Salonunda toplanacak Belediye Encümeni(İhale Komisyonunca) huzurunda 24.05.2021 tarihinde Pazartesi günü belirtilen saatlerde AYRI AYRI yapılacak ihaleler ile satılacaktır.

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Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2021, 15:55