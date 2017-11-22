Özel Haber: Kasım ŞAHİN

Bolu Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamenin ardından onlarca kişi gözaltına alınmış ve çıkartıldıkları mahkeme tarafından kimisi tutuklanmış, kimisi adi kontrol şartıyla serbest bırakıldıktan sonra mahkeme aşamasına gelinmişti. Mahkeme aşamasının başlamasının ardından tutuklu veya tutuksuz yargılanan sanıkların savunmalarına; “15 Temmuz akşamı yaşanan darbe girişimini lanetliyorum. O gece şehit düşenlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize acil şifalar dileriz” sözleriyle başladıkları belirlendi.

Bolu Ağır Ceza Mahkemesinde FETÖ sanıklarının; “Bylock kullanmak. Silahlı terör örgütü kurmak veya silahlı terör örgütüne üye olmak” suçlarından yargılanmalarına başlanılmasının hemen ardından hakime savunma yapan zanlıların sanki bir örgütlenme içerisine girmiş gibi aynı sözlerle savunma yapmaları gözlerden kaçmadı. Tüm sanıkların vatan-millet üzerinden, 15 Temmuz darbe girişimini kınamalarının, alacakları cezayı aza indirmek için yapılmış ifadeler olarak yorumlandı.

KOMUTANLAR DA AYNI CÜMLELERLE SAVUNMA YAPTILAR

FETÖ/PDY kapsamında silahlı terör örgütü kurmak, örgüte üye olmak ve darbe girişimine katılmak suçlarından dönemin Bolu 2. Komando Tugay Komutanı İsmail Güneşer, Tugay Kurmay Başkanı Yarbay Veli Ceylan ve Yüzbaşı Nuri Kıyak, Bolu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılırken, tutuksuz 7 sanık beraat etmişti. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan bu üç komutanda yaptıkları savunmaların başında; “15 Temmuz akşamı yaşanan darbe girişimini lanetliyorum. O gece şehit düşenlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize acil şifalar dileriz” cümlelerini kurmuştu. Halen daha yargılanmaları devam eden ve ilk kez hakim karşısına çıkan zanlıların da aynı ifadelerle savunmalarını yapması da gözlerden kaçmadı.