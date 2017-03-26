Haber: Aysun BEYKOZ

CHP Bolu İl Yönetim Kurulu Üyeleri, Mudurnu İlçe Başkanı İsmail Hakkı Yazgan, Taşkesti Belde Başkanı İlhan Tiryaki ve partililerle Taşkesti Beldesinde referandum çalışması yaptılar. Halktan büyük ilgi gören CHP’liler şu şekilde konuştular; “Güzel yurdumuzun kaderini bir kişinin ellerine bırakmamak için HAYIR diyoruz. Cennet vatanımız için, asırlık çınarımız Cumhuriyetimiz için ilçe ilçe köy köy geziyoruz. HAYIR çalışması için bugün Taşkesti'deydik. Hep bir ağızdan HAYIR dedik. 16 Nisan’da kazanan Hayırlısıyla Türkiye olacak.”