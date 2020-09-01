Haber: Ceylan Beykoz

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını kapsamında, Bolu İl Sağlık Müdürü Doktor Öğretim Üyesi Muhammed Emin Demirkol, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla filyasyon ekiplerinin canla başla çalıştığını belirtti. Bu kapsamda vatandaşların da kurallara uymaları gerektiğini söyleyen Demirkol açıklamalarında şu ifadelere yer verdi: “Pandemi mücadelesinde çok önemli bir yer tutan filyasyon ekiplerimiz canla başla çalışmaya devam ediyor. Yeni günün vakaları için her gün olduğu gibi bugünkü ekip de sahaya 'Bismillah' diyerek çıkıyor, yarın sabaha kadar sahada filyasyon çalışması yapıyor. Lütfen onların bu mücadelesine kurallara uyarak destek olalım; çünkü hep birlikte başaracağız...”