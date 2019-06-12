Haber: Aysun Beykoz

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kurum ve kuruluşlara yönelik gerçekleştirdiği ziyaretleri kapsamında Bolu Ticaret ve Sanayi Odası’nı Salı günü öğleden sonra ziyaret etti.

14 MADDELİK DOSYA TESLİM ALDI

TSO ziyaretinde ilk olarak yönetim kurulu toplantısına katılan Belediye Başkanı Tanju Özcan, Başkan Türker Ateş ve yönetim kurulu üyeleriyle, değerlendirme toplantısı yaptı. Verimli geçen toplantıda Bolu ekonomisine yön verecek turizm yatırımları ve yeni istihdam sahaları oluşturacak diğer yatırımlar ile ilgili proje ve çalışmalar masaya yatırılırken, TSO Başkanı Türker Ateş Başkan Özcan’a 14 maddelik bilgi dosyası sundu. Dosyaları teslim alan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu’yu gelece taşıyacak her türlü proje de TSO’nun en büyük destekçisi kendisi olacağını belirterek, konuların takipçisi olacağını söyledi.

MECLİS ÜYELERİNE HİTAP ETTİ

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, bir saat süren toplantının ardından TSO’nun aylık olağan Meclis Topantısı’na da katıldı. Meclis Başkanı Halit Ergül’ün başkanlığında gerçekleşen toplantıda meclis üyelerine hitap eden Belediye Başkanı Tanju Özcan, artık seçimlerin geride kaldığını ve hizmet üretmek istediğini söyledi.

“HEP BİRLİKTE GÜZEL ŞEYLER YAPACAĞIZ”

Bu kapsamda herkesin fikrine ihtiyaç duyduğunu belirten Başkan Özcan, “Bu anlamda sizin gibi değerli, fikir üretebilen arkadaşlarımın, dostlarımın her türlü fikrine ihtiyacımız var. Yani ‘bizim projelerimiz, aklımız var’ anlayışıyla gitmiyoruz, herkesin katkısına ihtiyaç duyuyoruz. Bugün de Meclis Toplantısı öncesi yönetim kurulumuzla bir değerlendirme yaptık. Türker Başkanımıza da teşekkür ediyorum, gerçekten Bolu’nun yararına olacak güzel projeler hazırlamış. Bazı projelerimizin de ortak olduğunu gördük. Hep birlikte güzel şeyler yapacağız” dedi.

“EN ÇALIŞKAN BELEDİYE BAŞKANI OLACAĞIMDAN HİÇBİR TEREDDÜTTÜM YOK”

Bolu’nun çok güzel bir şehir olduğunu vurgulayan Özcan, “Bolu çok güzel bir şehir… Bolu’muzu her anlamda kalkındırmak bizlerin, sizlerin elinde… Bizler de, sizler de seçilmiş insanlarsınız. Ortak değerimiz Bolu. Hep birlikte başarılı olursak Boluluların yüzünü güldürmüş oluruz. Biz elimizden geleni yapacağız. Şunu da ifade etmek istiyorum; ne kadar başarılı oluruz biliyorum ama Allah sağlık sıhhat verirse, şöyle bir iddiam var; hayatım boyunca iddialı bir insan oldum, Bolu’nun gelmiş geçmiş en çalışkan belediye başkanı olacağımdan hiçbir tereddüttüm yok.” ifadesini kullandı.

TÜRKER ATEŞ: “BERABER ÇALIŞMAKTAN GURUR DUYARIZ”

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş ise Belediye Başkanı Tanju Özcan’ı Ticaret ve Sanayi Odası’nda ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını belirterek “Sayın Belediye Başkanı’mızı Odamız’da, Meclisimiz’de görmekten son derece mutlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bugün gerçekten önemli bir toplantı yaptık. Bizde herkes seçileni alkışlar. Kendisini alkışlıyoruz. Beraber çalışmaktan gurur duyarız. Buradan tekrar kendisine ‘hoş geldiniz’ diyoruz, seçilmesinden dolayı da kutluyoruz.” dedi. TSO Başkanı Ateş ayrıca, Belediye Başkanı Tanju Özcan’a 14 adet proje dosyası sunduklarından da bahsederek, Meclis üyelerinin bu çalışmaya destek vermelerini istedi.

Güncelleme Tarihi: 12 Haziran 2019, 12:38