Hep birlikte hasat yaptılar

Haber: Nesrin Altuntaş

Bolu Merkez İlçeye bağlı Karamanlar Köyünde hasat düzenlenen tarla günü ile gerçekleşti. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Karamanlı köyünde gerçekleştirilen hasat programına, Bolu Valisi Erkan Kılıç, İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Yüceer, Ak Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, Üretici ve meslek odaları birlikleri, Karamanlar Köyünde yaşan çiftçiler ile köylüler katıldı.

Törende Vali Erkan Kılıç, “İlimizde tarımsal anlamda önemli bir potansiyel var. Bu potansiyelin daha da artması, ortaya çıkarılarak arttırılması son derece önemli. Bolu sadece doğasıyla değil tarımıyla, sanayisiyle ve birçok alanda ülkemizde ve Dünya’da öncü olabilecek bir İl. Malum Dünya’daki gelişmelerle beraber tarımın önemini hep söylüyoruz, hep bahsediyoruz. Artık herkes tarımsal anlamda üretime ağırlık veriyor ve stoklarını doldurmaya çalışıyor. Çünkü insan; yiyeceksiz, susuz hiçbir şey yapamaz. Sayın Cumhurbaşkanımız, Bakanlığımız, Valiliğimiz, İl Özel İdaremiz ve İl Müdürlüğümüzle birlikte üreticilerimizin desteklenmesi ve üretim için çalışmalarımız devam edecektir. Emeği geçenlere teşekkür ediyor, hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum” dedi.

Törende konuşan Tarım İl Müdürlüğü yetkilileri, “Bakanlığımızın 2 yıldır yürüttüğü Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKEP) Yağlık Ayçiçeği Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi ilimizde uygulanmaktadır. Bu proje kapsamında geçen yıl bakanlığımızdan ciddi bir ödenek gelmişti. Muhtarımızın da özverisi ile Sazakiçi bölgesi dediğimiz ovada yaklaşık 1000 dekar alanda Ayçiçek ekimini yoğun bir şekilde gerçekleştirdik. Köylülerimizden de ciddi bir talep geldi. Koordineli bir şekilde kurumumuzca çalışma yapıldı. Amacımız burada üreticimizin gelirini biraz daha artırmak yanında, gerek münavebe gerekse de stratejik özelliğe sahip Ayçiçek ekim alanlarımızı arttırmak yönünde olmuştur.

Proje kapsamında toplam dağıtılan 803 adet paket 373 üreticimizle Göynük, Mudurnu ve Seben ilçelerimizde ekim gerçekleştirilmiş olup; ortalama verim 250 kg ile 300 kg arasında beklenmektedir. Şuan için alım fiyatı 9-10 TL/kg, yağ ve nem oranlarına bağlı olarak değişmektedir. Başta bakanlığımız ve Sayın Valimiz olmak üzere emeği geçenlere şahsım ve kurumum adına teşekkür ediyor, üreten Bolu’muzun Üreten vefalı çiftçilerine Hayırlı ve bereketli olmasını diliyoruz” denildi.

Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2022, 11:14