Haber: Semih Baykal

4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla yaptığı basın açıklamasında İYİ Parti Bolu Kurucu İl Başkanı Mehmet Aydın şunları söyledi; “Milyonlarca insanın yaşam süresini ve yaşam kalitesini olumsuz etkilediği gibi, büyük ekonomik ve sosyal sorunlara yol açan “kanser hastalığı” bugün gerek ülkemizde gerekse dünyada en önemli halk sağlığı sorunlarından biridir. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre her yıl ortalama 14 milyon insan kansere yakalanmakta olup, tıp alanında sağlanan bütün ilerlemelere rağmen bu ortalama her geçen yıl artmaktadır. Gerek kişisel gerekse toplumsal düzeyde onarılamaz maddi ve manevi yıkımlara yol açan bu illetle mücadele etmek sadece bireylerin ve sağlık kurumlarının değil, siyasi ve toplumsal bütün kesimlerin görevidir. 4 Şubat Dünya Kanser Günü vesilesiyle Bolu İyi Parti İl Başkanlığı olarak biz de genelde Türkiye kamuoyunu, özelde Bolulu hemşehrilerimizi, bireylerin hücreleriyle birlikte bizzat toplumun hücrelerini de yıkıma uğratan bu çağın illetine karşı uyanık olmaya ve hep birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz.”