Haber: Kasım ŞAHİN

Göreve başladığında bu yana başarılı bir şekilde görevini sürdüren, Bolu halkı ve teşkilatı tarafından sevilip sayılan İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, fırsat buldukça halkın arasına karışıyor. İl Müdürü Erdoğan, zaman zaman tek başına halkın arasına karışırken, zaman zaman da İl Emniyet Müdür Yardımcılarını da yanına alarak, halkın huzuru ve asayişi hakkında bilgi alış verişinde bulunuyor.

Personel Şube Müdürlüğü, Hukuk İşleri ve Soruşturma Şube Müdürlüğü, TEM Şube Müdürlüğü, Güvenlik Şube Müdürlüğü, Koordinasyon Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü’nden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı İbrahim İzci ile Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Polisevi Şube Müdürlüğü, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü, Koruma Şube Müdürlüğü ve Mengen İlçe Emniyet Müdürlüğü’nden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Aydın Aksoy ile İzzet Baysal Caddesinde halkla iç içe olan İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan’a görevinde başarılar dileriz.