“Hepimiz Azeriyiz”

CHP’li yöneticiler yaptıkları açıklamada, Ermenistan’ı şiddetle kınadı. Ermenistan’ın kardeş ülke Azerbaycan’da sivilleri hedef aldığı saldırılar sonrası başlayan gerginliğe Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Bolu Teşkilatından tepki geldi. CHP İl Kadın Kolları Başkanı Zuhal Toker Işın, CHP İl ve İlçe Gençlik Kolları, CHP Merkez İlçe Yöneticileri Okay Özcan, Kübra Özcan, Atilla Özkan, Feridun Cavaç ve Galip Altunyıldız imzalı açıklamada Ermenistan’ın saldırgan tutumu kınandı. “ERMENİSTAN’IN SALDIRGANCA VE BU DÜŞMANCA TUTUMUNU ŞİDDETLE KINIYORUZ” “İki Devlet Bir Milletiz!” başlığıyla yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Ermenistan’ın yıllardır bitmek tükenmek bilmeyen Türk Cumhuriyetlerine karşı olan bu tutumuna tarih birçok örnekle tanıklık etmektedir. 26 Şubat 1992 tarihinde savunmasız Azeri sivillerin haince katledildiği ‘Hocalı Katliamı’ ve Türk büyükelçilerine haince suikast girişiminde bulunan ‘Asala’ terör örgütüne tarihte vermiş olduğu desteklerle bilinen Ermenistan, bu başarısız girişimlerine son olarak ‘PKK’ terör örgütüyle işbirliği yapıp haince saldırılarına devam etmiştir. Yaşanan son gelişmeler doğrultusunda, artan gerginlik ortamıyla beraber, Ermenistan’ın kardeş ülkemiz Azerbaycan’a karşı oluşan saldırganca ve bu düşmanca tutumunu şiddetle kınıyoruz.