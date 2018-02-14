Haber: Semih Baykal

Her şart adı altında Mehmetçikle beraberiz. Acımız da, sevincimiz de birdir. Adı altında Türkiye Kamu Sen Bolu İl Temsilciliği, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin Bölgesine gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatına destek olmak için İzzet Baysal Anıt önünde toplandı. Destek toplantısına Ak Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, Milliyetçi Hareket parti İl Başkanı Adem Evcil ile Merkez İlçe Başkanı Osman Artuç, Kadın Kolları Başkanı Sema Kışlak, ilimizde bulunan Sivil Toplum Kuruluşları ve vatandaşlar katıldı. Burada bir konuşma yapan Türkiye Kamu Sen Bolu İl Temsilcisi Hüsnü Yaman; “Yüzyıllardan beri Doğu’nun kaynaklarına göz diken emperyalistlerin hedef tahtasındaki ülkemiz, bir büyük saldırı ile daha karşı karşıyadır. Yaklaşık 30 yıldır, yavaş yavaş, merhale merhale yurdumuzu kuşatan şer güçler, maşa olarak kullandıkları terör örgütleri yoluyla Türk milletini yıpratmak, zayıflatmak, son darbe ile yok etmek ve tarih sahnesinden silmek üzere ortaya koydukları planlarını devreye sokmuşlardır. Milletimiz ve binlerce yıldır sayısız şehidimizin kanıyla sulayarak vatan yaptığımız bu topraklar, hainlerin, bebek katili terör örgütlerinin, eli kanlı milletlerin yaktığı ateşle çepeçevre sarılmıştır. Bundan yüzyıl önce olduğu gibi bugün de milletimiz bir varoluş mücadelesi ile karşı karşıyadır. Yakın coğrafyamızda olup bitenlere bu gözle baktığımızda, asıl hedefin Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milleti olduğunu görmek çok da zor değildir” dedi.

“ALÇAKLARA KARŞI YAPILAN BİR HURUÇ HAREKATIDIR”

Açıklamasının devamında Yaman; “Kahraman Mehmetçiğimizin Afrin’de yürüttüğü bu harekât, Türk milleti üzerinden İslam’ı boğma amacındaki alçaklara karşı yapılan bir huruç harekatıdır.Nasıl ki, Kurtuluş Savaşı’nda Yunan kisvesi altında yedi düvelle savaştıysak bugün de YPG/PKK kılığına girmiş, yanı başımıza çöreklenmiş ve boğazımıza sarılmak için fırsat kollayan kahpe emperyalist güçlerle savaşmaktayız. Bu nedenle Sakarya, Dumlupınar, İnönü bizim için ne anlam ifade ediyorsa, El Bab, Afrin, Münbiç, Sincar ve Kandil de aynıdır.

Bugün Mehmetçik cephede, Türk milletinin kaderini yeniden yazmakta, bu topraklar üzerinde yeşerecek fidanlar için gövdelerini Amerikan roketlerine, Alman anti tank füzelerine, Fransız mayınlarına siper etmektedir. Teröristlerin ellerindeki silahlara baktığımızda, düşmanın kim olduğunu görüyoruz. Şundan eminiz ki, Allah’ın izni ile biz bu oyunu bozacak, bu kuşatmayı yaracak, Müslüman mahallesinde salyangoz satmaya, ensemizde boza pişirmeye, bizlere bedel ödetmeye çalışanlara hadlerini bildireceğiz. Hepimiz birer Mehmetiz, birer askeriz; bütün hainlere, yedi düvele yeteriz. Birkaç çapulcuyu maşa olarak kullanıp, Türk’e diz çöktüreceklerini sananlar bilsin ki, her bir askerimizin sinesinde 80 milyon yürek atıyor” diye konuştu.

“AFRİN EMPERYALİSTLERE MEZAR OLACAK”

Son olarak Yaman; “ Türk askerinin ayak sesleri, dünyanın dört bucağında düşmanın uykusunu kaçırıyor, hainlerin kulaklarında yankılanıyor. Gelsinler; tanklarıyla, toplarıyla, bütün teknolojileriyle, hile ve desiseleriyle gelsinler. Er meydanı kurulmuştur. Bütün maskelerini çıkarıp gerçek yüzleriyle gelsinler; ak koyun kara koyun belli olmuştur. Bizim mahallemizde Türk’e rağmen, Türk’e karşı oyun kurmaya kalkanlar bilsinler ki, bizim vatanımızın sınırları masa başında cetvellerle değil, cephede kanla çizilir. Türk milleti bugün 80 milyon tek yürek, tek bilek kahraman Mehmetçikle birlikte Afrin’e yürümeye hazırdır. Bugün 80 milyon seve seve şehadet şerbetini içmeye hazırdır. Biz, askeriyle, milletiyle bir ve bütün olarak Devletimizin ve devlet büyüklerimizin yanında, alacakları her kararın sonuna kadar arkasındayız. Bu bir vatan mücadelesidir. Bu bir namus mücadelesidir. Bu bir var oluş mücadelesidir. Bu bir Hak mücadelesidir. Biz Türkiye Kamu-Sen olarak dualarımızlamızla, varlığımızla, ruhumuzla ve bütün benliğimizle askerimizin yanındayız. Binlerce yıldır, varlık mücadelesi içinde vurula vurula, kırıla kırıla, eksile eksile bugünlere gelmiş, tarifsiz acılar çekerek, hesapsız bedeller ödeyerek bu toprakları yurt tutmuş bir milletin evlatlarıyız. Bu yolda yurdu yaşatmak için can veren, gelmiş geçmiş bütün kahramanlara Allah’tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyoruz. Bilinsin ki, bundan sonra kimseye verilecek bir karış toprağımız yok. Ölmek var, dönmek yok. Allah var, gam yok. Bilinsin ki, bedeli ne olursa olsun Afrin emperyalistlere mezar olacak! Türke kefen biçenin ölümü korkunç olacak” diye sözlerini sonlandırdı. Konuşmasının ardından Afrin’de görev yapan, operasyonlarda şehit ve gazi düşen askerlerimiz için dualar edildi.