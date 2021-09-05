Haber: Ceylan Beykoz

Ümit, mesajında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle 1,5 yıldır hasret kalınan yüz yüze eğitimin yarın başladığını anımsatarak, bunun sevinç ve heyecanını yaşadığını kaydetti.

Sürecin herhangi bir aksaklığa uğramadan başarıyla tamamlanmasını temenni eden Ümit, "Sürecin başarıyla sürdürülebilmesi için hepimize çok önemli görevler düşmektedir. Bu anlamda öncelikle sırası gelenlerin derhal koronavirüs aşılarını yaptırmaları, çocuklarımız ve gençlerimiz dahil olmak üzere tüm vatandaşlarımızın, devletimizin bu konuda en yetkin uzmanlarının, üzerinde özenle ve özveriyle derinlemesine çalışarak belirlemiş oldukları, başta maske, mesafe, hijyen olmak üzere pandemiden korunma tedbirlerine tam olarak uymaları gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

Ümit, çocukların sağlığı, güvenliği ve eğitimlerini başarıyla sürdürebilmeleri için tüm okul ve sınıflarda tüm tedbirlerin alındığını belirterek, geleceğin mimarları, aydınlık yarınların teminatı, devletin ve milletin temel direkleri öğrencilerin hem kendi hem de ülkenin yarınları için kendilerine sunulan fırsatları en iyi şekilde değerlendireceğine güveninin tam olduğunu vurguladı.