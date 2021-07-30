HEPİMİZİN BU SINAVA İHTİYACI VAR !

Yazıyı Özge Nur Dilber’in sesinden dinlemek için videoyu çalıştırın...

Kısa bir bayram arasından sonra herkese merhaba. Umarım bayramınız güzel geçmiştir. Sen ne yaptın diye sorarsanız bol bol evde vakit geçirdim diye bilirim. Çünkü salgın nedeniyle misafirde gelmedi. Bizde pek bir yere gitmedik. 2 senedir eski bayramları özlemeye başladım. Neyse bayramda evdeydim vaktimin çoğunu filim ve arkadaşlarımın gönderdiği kısa videoları izlemekle geçirdim.

Bu kısa videolardan birinde anlatılanlar beni çok düşündürdü. İzin verirseniz o videodaki konuyu paylaşmak istiyorum. Ama önce size bir soru sormak istiyorum. “Kendinizi çıkarcı biri olarak tanımlar mısınız?” Cevabınız hayırsa yazının sonunda bu soruyu bir daha hatırlatacağım. Başlıyorum videoyu anlatmaya.

“Öğretmenimiz önceki gün çocuklar sizi sınav yapacağım iyi çalışın demişti. Bende baya çalışmıştım kendime güveniyordum. Öğretmenimiz geldi hazır mısınız? Bakın bu sınavı gecen beni derslerimden geçecek ona göre diyerek, çıkarın kâğıtları kalemleri dedi. Tahtaya bir soru yazdı. Soru şöyleydi. “okulumuzun temizlik işlerini yapan teyzenin ismi nedir ?” Herkes şaşırmış bir şekilde düşünmeye başladı. Evet, her sabah o teyzeyi okulun girişinde görüyordum ama hiç gidip ismini sormadığımı ve tanışmadığımı o anda fark ettim.

Sınıftaki herkeste benimle aynı durumdaydı. Fakat uyanık arkadaşlar öğretmene boş kâğıt vermemek için kafadan uydurdukları isimleri yazmaya başlamışlardı. Bende kendime kızıyordum. Bu kadar kolay ve basit bir soruyu nasıl bilemem diye. Sınav bitti öğretmenimiz kâğıtları topladı. Hemen bir baktı. Doğru cevap olmayınca ve kâğıtların yarısı da boş olunca bizlere bakarak gülümsedi

Arkadaşlar bu sonuca hiç şaşırmadım. hiç biriniz soruyu bilemediniz dedi. Peki, niye bilemediğinizin farkında mısınız? Çünkü o teyze ile çıkar ilişkiniz yok. Bakın hepiniz çok zeki çocuklarsınız. Örneğin size tuttuğunuz futbol takımının 11’ini sorsam ezbere bilirsiniz ya da ne bileyim sınıftaki güzel kızların, yakışıklı çocukların ismini sorsam telefon numarasına kadar söylersiniz. Çünkü bunlar sizi mutlu eder yani bir çeşit çıkar ilişkiniz vardır.

Ancak her sabah belki de farkında olmadan günaydın dediğiniz. Sessiz sedasız okulunuzu hatta bu sınıfı temizleyen o teyzenin yanına gidip tanışma zahmetine bile hiç biriniz girmemişsiniz. Çünkü çıkarınız yok.. Ondan bir şey almıyorsunuz ya da vermiyorsunuz. Yaptıklarının farkında bile değilsiniz. Belki de onun varlığını bile fark etmediniz

Ben ve sınıftaki herkes bu konuşmadan sonra kendimizden utandık teneffüs zili çalınca tüm sınıf o teyzenin yanına gidip tanıştık ismini öğrendik ve sohbet ettik. Öğretmenimiz bize bir hayat dersi vermişti. Görüp farkında bile olmadığımız bir şeyi bize göstermişti. Bu dersten sonra hepimiz böyle şeylere daha dikkat eder hale gelmiştik…”

Şimdi tekrar sorumu yinelemek istiyorum düşünün bakalım “siz çıkarcı birimisiniz ?” örneğin sokağa çıktığınızda hiç işiniz olmayan insanlara yardım eder misiniz ya da gidip hal hatır sorar mısınız? Onların sıkıntılarını dinleyecek ve onları fark edecek vaktiniz ve zamanınız var mı? Şimdi birçoğunuz benim böyle bir zamanım yok. Zaten etrafta böyle insanda yok diyecek

Bakın arkadaşlar bu anlatmaya çalıştığım şey çok önemli ve engellenen insanları çok etkileyen bir durum. Çünkü çoğu engellenen arkadaşımız evlerinde oturuyor. Onlara gidip nasılsın diyen yok. Sıkıntılarını anlatacakları birileri yok. Bir tek seçim zamanları ve özel günlerde çıkarlarımız doğrultusunda hatırlıyoruz. Onun dışında hatırlayan yok.

Yetkililere bazen soruyorum benim yaşadığım Bolu şehrinde kaç engelli birey var bunlar nerede yaşıyor diye. En yetkili insanlar bile bu sorunun cevabını bilmiyor. Sonrada biz engelleri aşacağız diyorlar. Bunları bilmeden hangi engeli aşıyorsunuz? Galiba hepimizin bir şeyleri fark etmek ve düzeltmek için videoda izlediğim ve burada da anlatmaya çalıştığım sınav gibi sınavlara girmeye ihtiyacımız var…

Yazan: Onur Ustaoğlu – Seslendiren: Özge Nur Dilber – Bolçi’nin Katkılarıyla Bolu Olay Gündem Gazetesi Konuşan Yazılar…