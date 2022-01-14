Her 100 Araçtan 14'ü Pert Çıktı!

Haber: Erdal Tanrıverdi

Oto check-up/ekspertiz sektörünün 2021 yılında da yeni bir rekora imza attığını, satılan yaklaşık 7,5 milyon ikinci el araçtan yüzde 70'inin ekspertiz işlemi gördüğünü ifade eden Dynobil Oto Ekspertiz Merkezi Bolu Bayii Cemal Reşit Öztürk, sıfırdaki stok sorunlarına bağlı olarak özellikle 1 yaşa kadar olan modellerde satışların 2020 yılına göre ortalama yüzde 80 arttığına dikkat çekti. Yılın son çeyreğinde yaşanan radikal fiyat artışlarının tüketicileri 10 yaş ve üstü modellere yönelttiğine değinen Öztürk, "2021 yılında yaptığımız ekspertiz işlemlerinde ortalama her 100 araçtan 14'ünün pert (ağır hasarlı) olduğunu gözlemledik. Satın alma maliyetleri yükseldiği için tüketiciler daha yaşlı otomobillere yönelmeye başladı. Bu otomobilleri satın almadan çok detaylı kontrollerden geçirmek kritik önem arz ediyor." dedi.

EKSPERTİZ SEKTÖRÜ REKOR KIRDI

Arkamızda bıraktığımız 2021 yılında, özellikle son çeyrekte hareketli geçen ikinci el pazarı ve oto ekspertiz sektörü ile ilgili olarak Dynobil Oto Ekspertiz Merkezi Bolu Bayii Cemal Reşit Öztürk önemli bilgiler paylaştı. 1 Eylül 2020 tarihinde yürürlüğe giren ikinci el araç ticaretine ilişkin yeni yönetmeliğin de etkisiyle 2021 yılında oto ekspertiz sektörünün tekrar rekor kırdığını dile getiren Öztürk, satılan yaklaşık 7,5 milyon ikinci el araçtan yüzde 70'inin ekspertiz işlemi gördüğünü ifade ederken "2021 yılı ikinci el araç pazarında, gözlemlerimize göre yılın geneline baktığımızda en çok rağbeti 2 yaşa kadar olan otomobiller gördü. 1 yaşına kadar olan modellerde satışlar, stok problemleri yüzünden 2020'ye göre ortalama yüzde 80 arttı. Sıfır kilometre ve 3 yaşa kadar çok düşük kilometreli araçlarda, yaptığımız ekspertiz işlemlerinde 2021 yılında da tıpkı 2020'de olduğu gibi hiç olmadığı kadar değişen/boyalı parçaya rastladık. Yine yapılan check-up ve ekspertizlerde ortalama her 100 araçtan 14'ünün pert (ağır hasarlı) olduğu gerçeğiyle karşılaştık. Asli mesleği otomobil alım satımı olmayanların kar etme iştahı dolandırıcılıkları da her geçen gün artırıyor." açıklamasını yaptı.

2012 MODEL ÜZERİ ARAÇLARA TALEP YÜKSELİYOR

İkinci el araç pazarının güncel durumu hakkındaki görüşlerini de paylaşan Öztürk, "Sıfır kilometre araç fiyatlarında sürekli hale gelen artışlar yüksek model yılına sahip ikinci el araç fiyatlarının da maalesef artmasının en büyük nedeni. Tüketiciler satın alma maliyetlerini düşürmek adına 2012 model ve altı araçlara daha çok ilgi duymaya başladı. Lakin daha eski model araçların kaza geçmişi daha kabarık olacağından, detaylı ekspertiz ve kontroller büyük önem arz ediyor. Araç sıfır kilometre de olsa, 30 yaşında da olsa mutlaka TSE Belgeli kurumsal ekspertiz noktalarında vatandaşımızın almayı düşündüğü otomobili detaylı bir kontrolden geçirmesini öneriyoruz. Bu sayede hem can hem de mal güvenliklerini cüzi ücretlerle koruma altına alacaklardır." dedi.